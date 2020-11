Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Homberg- Auffahrunfall in Kreisel

Homberg/Ohm - Am Donnerstag (26.11.), gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus Homberg mit ihrem Ford den Kreisel "Berliner Straße/ Frankfurter Straße" in Homberg (Ohm). Von der "Marburger Straße" aus kommend, fuhr ein schwarzer Mercedes SUV in den Kreisel ein. Nachdem die Ford-Fahrerin in Folge dessen abbremste, fuhr ein hinter ihr fahrender 24 Jahre alter BMW-Fahrer aus Mücke auf den Ford auf. Dabei verletzte sich einer der Unfallbeteiligten leicht. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Zeuge zu Unfall bei Ulrichstein gesucht

Ulrichstein - Bereits am Montag, 16.11.2020, gegen 7 Uhr, befuhren ein Jaguar Land Rover und ein Peugeot Boxer die L 3139 zwischen Götzen und Poppenstruth. Etwa in Höhe der Abfahrt nach Altenhain in einer scharfen Linkskurve kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision der Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt 1.600 Euro. Beide Unfallfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Als Unfallzeuge kam der unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi A 5 Sportback mit VB-Kennzeichen hinzu.

Hinweise dieses Zeugen und weitere Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Parkunfall bei einem Lebensmittelmarkt

Schlitz - Am Donnerstag (26.11.), gegen 10 Uhr, wollte eine Hyundai-Fahrerin aus einem Parkplatz im Bruchwiesenweg ausparken. Da sie den vorbeifahrenden Opel Astra nicht bemerkte, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 2.200 Euro. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Auffahrunfall in der Umgehungsstraße

Lauterbach - Am Donnerstag (26.11.), gegen 17 Uhr, fuhr ein Seat Alhambra-Fahrer auf der Umgehungsstraße, als er in Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der darauffolgende Fahrer eines Mini Cooper- zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Beide Unfallfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

E-Bike-Unfall

Schotten - Am Samstag (28.11.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein E-Bike-Fahrer die Röderstraße in Einartshausen in Richtung Gonterskirchen. Im Bereich einer Rechtskurve auf Höhe der Kirche kam der Mann zu Fall, sodass er verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden.

