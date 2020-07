Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Tankstelle

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bültenweg 05.07.2020, 21.40 Uhr

Am Sonntagabend kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Bültenweg.

Gegen 21.40 Uhr betrat ein ca. 25-jähriger Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Er trug ein rotes Tuch vor Mund und Nase.

Er bedrohte den 36-jähriger Angestellten mit einem Messer und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld.

Im Anschluss an die Tat geht der Täter auf den Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes und steigt auf ein weißes Motorrad. In der Folge flüchtet er in unbekannter Richtung über das Ringgleis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlank - schwarzes Basecap - grüne Sonnenbrille - etwa 25 Jahre alt - russischer Akzent

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

