Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Versuchter Einbruch in geschlossenen Carport - Kennzeichen gestohlen

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Ulrichstein - In der Nacht zu Samstag (28.11.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "In den Helgenwiesen" ein. Die Täter schlugen eine Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stahlen nach derzeitigem Kenntnisstand einen Laptop sowie einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in geschlossenen Carport

Grebenhain / Ilbeshausen - In der Nacht zu Samstag (28.11.) versuchten Unbekannte gewaltsam in einen geschlossenen Carport in der Straße "Am Alten Feldchen" einzubrechen. Die Täter beschädigten hierbei eine Holztür. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Alsfeld - Zwischen Samstagabend (28.11.) und Sonntagmittag (29.11.) stahlen Unbekannte das hintere Kennzeichen von einem blauen VW Golf. Das Fahrzeug stand in der New-Mills-Straße in einer dortigen Garageneinfahrt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell