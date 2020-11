Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Alleinunfall mit Leichtverletztem - Traktor kollidierte mit Pkw

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Friedewald. Ein 31-jähriger Mann aus Friedewald parkte am Donnerstag (26.11.), gegen 15:55 Uhr, seinen weißen BMW X1 in der Hauptstraße. Als er gegen 16:05 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war und der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 150 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Alleinunfall mit Leichtverletztem

Philippsthal. Am Freitag (27.11.), gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Philippsthaler mit seinem Kleinkraftrad die Landstraße 3172 aus Richtung Harnrode in Fahrtrichtung Bundesstraße 62. In Höhe des Mühlwegs stürzte der 17-Jährige von seinem Fahrzeug. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Traktor kollidierte mit Pkw

Neuenstein. Am Samstag (28.11.), gegen 15:30 Uhr, überquerte ein 62-jähriger Mann aus Neuenstein mit seinem Traktor die Bundesstraße 324. Hierbei kollidierte er mit einem von links kommenden VW Polo eines 5-5jährigen Mannes aus Ludwigsau. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell