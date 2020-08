Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Blumenkübel aus Kupfer gestohlen

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. August 2020) entwendeten unbekannte Täter einen Blumenkübel aus Kupfer, der in der Garageneinfahrt eines Wohnhauses an der Straße Klosbremm stand. Es handelt sich bei dem Diebesgut um einen zum Pflanzenbehälter umgebauten Wasserboiler mit Maßen von ca. 100x40x40cm. Die Pflanzen kippten die Täter aus, bevor sie den Kübel entwendeten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell