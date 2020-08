Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei stoppt überladenen Klein-LKW

Kleve-Kellen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizei Kleve am Mittwoch (26. August 2020) auf der Emmericher Straße einen Citroen Klein-Lkw, dessen Fahrwerk auffällig tief lag. Der Grund dafür war schnell gefunden: Auf der Ladefläche des geschlossen Katenwagens befanden sich zwei Paletten mit Blumenerde. Die Polizeibeamten entschlossen sich, das Fahrzeug wiegen zu lassen und siehe da: Das Gesamtgewicht betrug 4.120 kg statt der erlaubten 3.000 kg. Damit war der Citroen Jumper um rund 37 % überladen. Eine Personenüberprüfung des Fahrers ergab zudem, dass sich der Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit seit geraumer Zeit illegal in Deutschland aufhielt und sein albanischer Führerschein hier nicht mehr anerkannt war. In Absprache mit dem zuständigen Amt wurde der Pass des 33-Jährigen sichergestellt. Er musste zudem eine Sicherheitsleistung für die Überladung und das Führerscheinvergehen zahlen. (cs)

