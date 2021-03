Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170321-181: Zigaretten bei Einbruch in Lebensmittelmarkt erbeutet

Reichshof (ots)

Auf Zigaretten hatten es Diebe abgesehen, die in der vergangenen Nacht (17. März) in einen Lebensmittelmarkt in Reichshof-Denklingen eingebrochen sind. Gegen 02.50 Uhr hatten die Einbrecher die Eingangstür des Geschäfts an der Hauptstraße aufgehebelt und dabei sowohl einen akustisch und optischen Alarm ausgelöst. Dies hielt die Täter aber nicht davon ab, in den Markt einzudringen und eine größere Menge an im Bereich der Kassen aufbewahrten Zigaretten zu stehlen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

