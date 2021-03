Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170321-180: 39-Jähriger geht auf Streifenwagenbesatzung los

Hückeswagen (ots)

Einen 39-Jährigen aus Wipperfürth hat die Polizei am Dienstagmittag (16. März) in Hückeswagen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser während einer Kontrolle auf die Polizist*innen losging. Gegen 14.30 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung den Mann dabei beobachtet, wie er neben einer Bushaltestelle auf der Peterstraße urinierte. Auf Ansprache reagierte der Wipperfürther sofort sehr aggressiv und ging im Verlaufe in so bedrohlicher Haltung auf die Beamt*innen zu, dass er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei trat er um sich und verletzte eine Polizistin leicht. Weil der 39-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe sowie die Gewahrsamnahme bis in den späten Abend an. Weil bei einer Durchsuchung auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln zum Vorschein kam, hat die die Polizei ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

