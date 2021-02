Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Getelo - Mann verletzt

Getelo (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 49-jähriger Rennradfahrer durch einen Unbekannten verletzt. Der Mann war gegen 15.20 Uhr mit seinem Rad auf der Tubbergener Straße unterwegs. Als er die Fahrbahn wechselte, wurde er von dem Fahrer eines dunklen Ford Escort angesprochen. Dieser stoppte seinen PKW, hinderte den Radfahrer an der Weiterfahrt und traktierte anschließend seinen Arm mit einem Schlagstock. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Getelo davon. Er war ca. 25 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und trug dunkle Kleidung sowie eine Cap. Der 49-Jährige zog sich eine leichte Verletzung am Arm zu.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

