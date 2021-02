Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Raub auf Tankstelle

Emsbüren (ots)

Am frühen Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Paxtonstraße überfallen. Während zwei Täter auf dem Tankstellegelände warteten, betrat ein Weiterer gegen 05.30 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellte mit einer Waffe. Nachdem das Opfer Bargeld aushändigte, verließ der Unbekannte die Tankstelle. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter war zwischen 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von korpulenter Statur. Er war mit einer hellen Jacke bekleidet. Die Personen außerhalb des Verkaufsraums waren ca. 25-30 Jahre alt. Einer von ihnen trug dunkle Oberbekleidung und helle Schuhe. Der Zweite war mit einer hellen Jacke und einer Trainingshose bekleidet.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Neben mehreren Funkstreifenwagen aus der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim unterstützte ebenfalls die Bundespolizei die Fahndung nach den Flüchtigen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell