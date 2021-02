Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Vergessene Pizza im Backofen löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder wurde der Polizei am Samstag, 13.02.2021 gegen 13.50 Uhr im Mühleweg gemeldet. Die Feuerwehr Maulburg rückte mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann an. Auf Klingeln und Klopfen wurde nicht geöffnet, sodass die Türe durch die Polizei geöffnet werden musste. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung aber im Backofen brutzelte eine Pizza, welche offenbar vergessen wurde und vor sich hin rauchte. Der Backofen wurde ausgeschalten und die Wohnung gelüftet. Währenddessen erschien der Bewohner vor Ort und entschuldigte sich mehrfach für das vergessene Essen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bewohner oder das Gebäude.

