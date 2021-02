Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau/ Raitbach: Versammlung mit Banner - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Personen auf der Fahrbahn wurden der Polizei am Samstag, 13.02.2021 gegen 18.00 Uhr auf der B 317 vor dem Langenfirsttunnel in Schopfheim-Fahrnau gemeldet. Der Verkehr soll sich bereits geringfügig aufgestaut haben, da vier bis fünf Personen mit Bannern in Richtung Hausen auf der Straße unterwegs waren. Es handelte sich um Corona Plakate mit den Stichwörtern Corona und Freiheit darauf. Weiter sollen sich auf der Holzbrücke und auf der Kürnberger Brücke nach dem Tunnel in Richtung Lörrach jeweils etwa zwei Personen mit Bannern aufgehalten haben. Die Polizei sucht Zeugen, die durch die Versammlung im Straßenverkehr behindert wurde oder sonstige Angaben zu den Personen der Versammlung machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

