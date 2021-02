Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Gartengeräte aus Transporter entwendet

Uelsen (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen am Lärchenweg abgestellten Transporter gewaltsam geöffnet. Anschließend stahlen sie diverse Gartengeräte aus dem Fahrzeug. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

