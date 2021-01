FW-EN: Türöffnung in der Gencayer Straße

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 20.01.2021/ Uhrzeit: 16:08 Uhr/ Dauer: ca. 25 Minuten/ Einsatzstelle: Gencayer Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Mittwochnachmittag in die Gencayer Straße angefordert. Ein etwa zweijähriges Kleinkind hatte sich in der Wohnung im Badezimmer eingesperrt. Während die Mutter das Kind beruhigte, öffneten die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld die Tür mit Spezialwerkzeug. Die Mutter konnte ihr Kind unverletzt in die Arme nehmen. Es bekam außerdem noch einen Tröste-Feuerwehrmann als gute Erinnerung. Der Einsatz endete nach etwa 25 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

