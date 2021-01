FW-EN: Kaminbrand Neue Straße

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 16.01.2021/ Uhrzeit: 19:34 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Neue Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Kaminbrand wurde der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Samstagabend in der Neue Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war Funkenflug aus dem Kamin zu erkennen. Die Kontrolle des Kamins über die Drehleiter und auf den einzelnen Etagen des Gebäudes mittels Wärmebildkamera brachte jedoch keine weiteren Erkenntnisse. Der angeforderte Schornsteinfegermeister bestätigte, dass keine Gefahr von dem Kamin ausging. Der Einsatz konnte mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa einer Stunde beendet werden.

