Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 10.01.2021/ Uhrzeit: 14:10 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Wanderparkplatz am Brockland/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz zu einer Ölspur alarmiert. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte fanden am Wanderparkplatz am Brockland einen LKW mit einer defekten Leitung vor, aus der Öl ausgetreten war. Auf dem Waldweg war auch Öl zu sehen. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren jedoch nicht erforderlich. Die Kräfte der Löschgruppe Zurstraße rückten wieder ins Gerätehaus ein. Nach dem Säubern der Fahrzeuge endete der Einsatz nach ca. 80 Minuten.

