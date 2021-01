Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Türöffnung in der Denkmalstraße

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 07.01.2021/ Uhrzeit: 07:34 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Denkmalstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Donnerstagmorgen in die Denkmalstraße angefordert. Eine Person lag in ihrer Wohnung und konnte die Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen. Die Nachbarn hatten den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld verschafften sich Zugang zu der Wohnung und öffneten die Wohnungstür. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Patienten. Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell