Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 04.01.2021/ Uhrzeit: 07:26 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: L701-Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Montagmorgen gemeldet. Auf der L701/ Prioreier Straße kam es in Höhe Schemm zu einem Alleinunfall eines PKW KIA, bei dem sich der Fahrer verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst betreut, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz sicherstellten und die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen sperrten. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde die Rückbank des PKW ausgebaut und die verletzte Person über ein spezielles Gestell durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug geholt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz wurde mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 75 Minuten beendet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell