FW-EN: Verschlag brennt am Nesselberg

Breckerfeld

Datum: 17.12.2020/ Uhrzeit: 19:42 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Nesselberg/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Donnerstagabend zu einem Flächenbrand im Bereich Wengeberg alarmiert. Da während der Anfahrt der Einsatzkräfte weitere zahlreiche Notrufe bei der Kreisleitstelle eingingen, die auf einen Brand an einem Gebäude hinwiesen, wurde die Alarmstufe erhöht und Stadtalarm ausgelöst. In der Straße Nesselberg war ein Verschlag im Garten eines Wohnhauses in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Brand schnell unter Kontrolle. So konnte eine Ausbreitung auf das Wohnhaus und die angrenzende Vegetation verhindert werden. Das Brandgut wurde im Anschluss auseinandergezogen, abgelöscht und anschließend mit Schaum abgedeckt. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete dieser Einsatz nach etwa 90 Minuten. Danach wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

