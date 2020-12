Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: PKW brennt am Wohnhaus

Breckerfeld

Datum: 12.12.2020/ Uhrzeit: 08:21 Uhr/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Berliner Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Samstagmorgen wurde der Feuerwehr Breckerfeld ein durch einen brennenden PKW entwickelter Brand in einem Wohngebäude in der Berliner Straße gemeldet, woraufhin Stadtalarm über Sirenen ausgelöst wurde. Vor Ort wurde ein brennender PKW im Außenbereich vor einer Garage unter einem Balkon direkt an einem Haus vorgefunden. Alle Bewohner des Hauses hatten sich bereits ins Freie begeben. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Brand im Bereich des Armaturenbretts schnell unter Kontrolle. Zu weiteren Nachlöscharbeiten wurde das Fahrzeug dann vom Haus weggeschoben. Das Gebäude wurde im Innen- und Außenbereich ohne Feststellung auf Brandschäden oder Verrauchung kontrolliert. Nach Abschluss der Arbeiten konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 70 Minuten. Dort wurde dann die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wiederhergestellt. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

