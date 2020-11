Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tragehilfe für den Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 24.11.2020/ Uhrzeit: 09:50 Uhr/ Dauer: ca. 190 Minuten/ Einsatzstelle: Waldstück ab Kettelbachstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Feuerwehr Ennepetal/ Polizei/ Bericht (cs): Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Es sollte eine Tragehilfe geleistet werden. Vor Ort stellte sich die Lage etwas komplizierter dar. In einem Waldstück abseits der Kettelbachstraße in Waldbauer in Richtung Hasper Talsperre war ein Mann in eine medizinische Notlage geraten und informierte den Rettungsdienst. Er gab an, wo er ungefähr zu finden war. Die Kameraden der Löschgruppe Zurstraße machten sich auf die Suche nach dem Verletzten. Nach einiger Zeit und Hinweisen des Verletzten wurde er schließlich gefunden. Eine Anfahrt zur Fundstelle war nicht möglich. Daher wurde der Verletzte mit voller Manpower bis zur Einmündung der Hasper Talsperre getragen und dort an den Rettungsdienst übergeben. Als Unterstützung wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass eine Unterstützung nicht möglich war, so dass der Hubschrauber wieder abdrehte. Des Weiteren waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal vor Ort. Der Einsatz endete mit Ankunft am Gerätehaus nach ca. 190 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell