Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Überholen

Nideggen (ots)

Als er auf der L 246 ein Motorrad überholte, stieß ein Biker mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer aus Hürth befuhr am Dienstag gegen 12:55 Uhr die L 246 aus Brück kommend in Fahrtrichtung Heimbach. Vor einer Rechtskurve überholte er einen anderen Motorradfahrer, geriet dann im Kurvenverlauf nach links in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-jährigen Nideggeners.

Der 32-jährige Kradfahrer kam zu Fall und wurde verletzt, ebenso trug der 39-Jährige Autofahrer Verletzungen davon. Der zweite Biker konnte sich fangen und kam nicht zu Fall.

Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge mussten später von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens sowie die Schwere der Verletzungen der Beteiligten konnte bislang nicht ermittelt werden.

