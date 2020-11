Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unklarer Feuerschein - Unrat gerät in Brand

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 14.11.2020/ Uhrzeit: 18:17 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Loh/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Samstagabend zum Loh alarmiert. Bewohner der Ortschaft hatten einen großen Feuerschein an einem benachbarten Wohnhaus bemerkt. Es stellte sich heraus, dass ein Haufen Unrat in Brand geraten war. Der Eigentümer hatte bei Eintreffen der Feuerwehr bereits Löschmaßnahmen eingeleitet, sodass weitere Maßnahmen der Einsatzkräfte nicht notwendig waren. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und übernahm die Klärung des Sachverhalts. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete dieser Einsatz nach etwa 75 Minuten.

