FW-EN: Unklare Rauchentwicklung - Schlagabraum verbrannt

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 12.12.2020/ Uhrzeit: 15:03 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Windhagen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Samstagnachmittag aufgrund einer starken Rauchentwicklung, die ein Passant von dem Gelände des Sportplatzes aus gesehen hat, alarmiert. Im Bereich Windhagen hatte ein Anwohner Schlagabraum verbrannt, ohne Genehmigung und in direkter Nähe zum Wald. Der Verursacher löschte das Feuer unter Aufsicht der Feuerwehr. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache endete dieser Einsatz nach etwa 45 Minuten.

