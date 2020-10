POL-FL: Tönning: Mehrere Einbrüche, Zeugenaufruf

Polizeidirektion Flensburg

Zwischen Montagabend (26.10.2020, 17.00 Uhr) und Mittwochnachmittag (28.10.2020, 14.30 Uhr) kam es in der Deichstraße in Tönning zu mehreren Einbrüchen. Unbekannte Täter gelangten durch eine Terrassentür in dortige Praxisräume eines Heilpraktikers und entwendeten Silbermünzen. Zudem verschafften sie sich Zutritt zu einer darüber gelegenen Ferienwohnung. Außerdem kam es zu einem Einbruch in ein ebenfalls in der Deichstraße gelegenes Einfamilienhaus, dessen Bewohner nicht zu Hause waren. Wer hat zur genannten Zeit auffällige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum unter 04841-8300 zu melden.

