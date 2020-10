Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Aufgefundener Rucksack - Eigentümer gesucht!

SchleswigSchleswig (ots)

Am 15.10.2020 wurde in der Erikstraße in Schleswig ein grauer Rucksack im Bereich eines Mehrfamilienhauses gefunden. In dem Rucksack befand sich eine Industrie-Tauchpumpe des Herstellers "Gardener + Gatting", sowie ein älteres Alcatel-Handy. Es könnte sein, dass jemand seinen Rucksack verloren hat. Allerdings wurden in der Nähe des Fundortes in Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Deshalb ist es auch möglich, dass die Fundsachen aus einem Einbruchdiebstahl stammen. Bisher konnten die Gegenstände keiner Straftat zugeordnet werden. Wer Angaben zu dem Rucksack, bzw. dem Inhalt machen kann oder diesen vermisst, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig unter der Telefonnummer 04621-84402 oder per mail unter schleswig.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

