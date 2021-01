Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Zwei Einsätze beschäftigen Feuerwehr Breckerfeld

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 31.12.2020/ 01.01.2021/ Uhrzeit: 23:53 Uhr/ 13:00 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunden/ 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: Deller Straße/ L699/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (lb): Die Feuerwehr Breckerfeld war zum Jahreswechsel mit zwei Einsätzen beschäftigt. In der Silvesternacht wurden die Löschgruppe Delle und der Löschzug Breckerfeld um 23:53 Uhr zu einer Verpuffung an einem Trafo in einem Wohnhaus alarmiert. Nach Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte konnte glücklicherweise kein Brand festgestellt werden. Aufgrund eines Defektes in der Hausstromeinspeisung war es zu einer Verpuffung gekommen. Hierdurch wurde eine Rigipswand zerstört. Die Feuerwehr kontrollierte mit der Wärmebildkamera die Temperaturen um eine Brandgefährdung auszuschließen. Der zuständige Versorger wurde alarmiert. Um 1:15 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Hausbewohner und den Versorger übergeben. Um 13 Uhr am Neujahrstag wurde die Löschgruppe Delle erneut alarmiert. Auf der L 699 in Höhe Breckerfeld Weuste war ein Baum umgestürzt und hing auf der Fahrbahn. Die ehrenamtlichen Kräfte sperrten mit Hilfe der Polizei die Fahrbahn für die Einsatzdauer ab. Der Baum wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert und von der Straße geräumt. Zum Abschluss fegten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Der Einsatz konnte mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 14:30 Uhr, erfolgreich beendet werden. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

