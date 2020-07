Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0697 Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (5. Juli) versucht, eine Seniorin in ihrer Wohnung in Lünen auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen drangen zwei unbekannte Männer in die Wohnung einer 84-Jährigen in der Querstraße in Lünen ein. Die Seniorin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Ein Täter ging auf die Lünerin zu, drückte sie zu Boden und packte ihr an den Hals. Währenddessen durchsuchte der andere Täter die Wohnung. Augenscheinlich ohne Beute flüchteten die beiden kurz darauf in unbekannte Richtung.

Die Lünerin wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Ein Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er war circa 175 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er war komplett dunkel gekleidet, inklusive einer dunklen Maske, Kappe und Handschuhen.

Die zweite Person war etwas kleiner und ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt sowie komplett dunkel gekleidet.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

