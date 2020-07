Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher auf frischer Tat in der Sonnenstraße festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0696

Zivile Polizisten der Dortmunder Polizei haben am Samstagabend (4. Juli) einen mutmaßlichen Einbrecher und Fahrraddieb in der südlichen Innenstadt festgenommen.

Bevor es zur Festnahme kam, legte der 36-Jährige bereits ein auffälliges Verhalten an den Tag. So hielt er sich zunächst auf einer Baustelle im Bereich der Kleppingstraße auf - offenbar fand er hier nichts von Interesse. Also zog er weiter in Richtung Grafenhof. Hier schielte er insbesondere auf die dort geparkten Autos. Beute machte er jedoch nicht. Weiter ging es über die Hohe Straße, dabei wechselte er immer wieder die Gehrichtung, ehe er in die Sonnenstraße einbog. An der Haustür eines Mehrfamilienhauses verschwand er plötzlich im Gebäude. Die Polizisten umstellten das Haus und sahen wenig später, wie er dieses wieder durch die Vordertür verließ. Auf einem E-Bike. Nach kurzer Flucht konnten sie ihn festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie zudem weiteres Diebesgut.

Der 36-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Nach seiner Festnahme wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell