Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B326 bei Sprockhövel schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0699

Am Samstagnachmittag (4.7.) ist es auf der B326 bei Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren ein 67-Jähriger sowie sein 58-jähriger Bekannter (beide aus Iserlohn) mit ihren Motorrädern auf der B326 in Richtung Düsseldorf. Als der 67-Jährige gegen 16.45 Uhr nach links in Richtung A1 abbiegen wollte, übersah er offenbar den in Fahrtrichtung Schwelm fahrenden Pkw eines 29-Jährigen aus Radevormwald. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 67-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.

Durch den Sturz rutschte das Motorrad des Iserlohners gegen das Motorrad seines Bekannten. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Der 29-jährige Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den 67-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die eingesetzten Beamten die B326 in Fahrtrichtung Schwelm bis circa 18 Uhr und leiteten den Verkehr auf die A1 in Richtung Bremen ab.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

