Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Einsatzreicher Freitag für die Feuerwehr Breckerfeld

Bild-Infos

Download

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 08.01.2021/ Bericht (hb): Mit mehreren Einsätzen war die Feuerwehr Breckerfeld am Freitag beschäftigt. Um 04:15 Uhr meldeten die Funkmeldeempfänger der Ehrenamtlichen einen Wasserrohrbruch auf der Straße im Bereich Stöcken. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten hier nicht tätig werden, da der Energieversorger ebenfalls an der Einsatzstelle war, um den Schaden zu beheben. Um 05:20 Uhr wurde ein Baum auf der Prioreier Straße/ Osemundstraße unterhalb Schemm auf Hagener Stadtgebiet gemeldet, der die Fahrbahn blockierte. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld zersägten den Baum mit einer Motorkettensäge in überörtlicher Hilfe und räumten die Fahrbahn. Dieser Einsatz dauerte etwa 45 Minuten. Zwei weitere umgestürzte Bäume wurden im Bereich Walkmühle und Prioreier Straße zersägt und weggeräumt. Der letzte Einsatz endete nach etwa 55 Minuten gegen 12:10 Uhr. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell