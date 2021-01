Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Lange Ölspur beschäftigt Feuerwehr

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.01.2021/ Uhrzeit: 12:24 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: L528/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (lb): Am gestrigen Mittwoch wurde die Löschgruppe Delle der Feuerwehr Breckerfeld, um 12:24Uhr, zu einer Ölspur auf der L528 alarmiert. Die Erkundung ergab eine mehrere Kilometer lange Ölspur. Ab der Kartbahn in der Selbecke bis Zum Kreisverkehr Königsheide gab es mehrere Verschmutzungen in beiden Fahrtrichtungen. Auch auf Hagener Stadtgebiet gab es Verunreinigungen. Deshalb wurden über die Leitstelle die Kollegen aus Hagen ebenfalls alarmiert. Die Löschgruppe Delle stellte Warnschilder auf. Zudem wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Straße beauftragt. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Der Einsatz endete, mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 13:25 Uhr.

