Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täterin kehrt zum Tatort zurück

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein gutes Gedächtnis hat ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Weilerbach am Donnerstag bewiesen. In einer Kundin, die am Nachmittag das Geschäft betrat, erkannte er eine Betrügerin wieder, die vor über einem Jahr den Markt "übers Ohr gehauen" hatte.

Der Mann war sich sicher, dass es sich um die Frau handelte, die seinerzeit zunächst Kosmetikartikel gestohlen hatte, um diese wenig später an der Kasse wieder zurückzugeben und sich den Warenwert in Bargeld auszahlen zu lassen. Den Kassenzettel hatte sie angeblich "verloren". Erst im Nachhinein flog der Betrug auf.

Zwar waren die Personalien der Täterin nicht festgehalten worden, aber das Gesicht hatte sich der Mitarbeiter gemerkt. Als die Frau jetzt wieder im Markt auftauchte, verständigte er die Polizei.

Die Beamten erhoben die Personalien der 52-Jährigen und leiteten weitere Ermittlungen ein. Im Einkaufsmarkt erhielt die Frau ein lebenslanges Hausverbot. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell