Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An 16 Autos Reifen plattgestochen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag mindestens 16 Fahrzeuge beschädigt. An den Autos stachen sie jeweils einen, teilweise auch mehrere Reifen platt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Wagen parkten über Nacht auf der Straße. Der Polizei liegen Meldungen über beschädigte Fahrzeuge aus der Blumenstraße, Ringstraße, Jakob-Mayer-Straße, Talstraße und Färbergasse vor. Der verursachte Schaden dürfte mindestens 2.500 Euro betragen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fielen gegen 22 Uhr zwei Männer in der Ringstraße auf, die sich an einem Kleintransport zu schaffen machten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich hierbei um die Täter handelt. Die Verdächtigen sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Sie trugen beide schwarze Lederjacken und schwarze Hosen. Die Männer hatten jeweils dunkle Haare. Einer der beiden hatte einen eigenartigen Gang. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen die Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

