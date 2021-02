Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gartenlaube niedergebrannt

Kaiserslautern (ots)

Ein Gartenhaus ist am frühen Freitagmorgen in der Ebertstraße niedergebrannt. Um halb fünf rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Unglücksort aus. Zeugen hatten über Notruf den Brand gemeldet. Eine Gartenlaube stand in Flammen. Die Wehrleute löschten das Feuer. Der Besitzer der Hütte erlitt einen Schock. Sanitäter kümmerten sich um den Mann. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der fahrlässige Umgang mit offenem Feuer für den Brand verantwortlich. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest. |erf

