POL-NI: Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Polizei Hoya sucht Zeugen

Nienburg (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. März war aus einem Bagger und einem Radlader der Diesel entwendet worden. Die beiden Fahrzeuge waren auf einer Baustelle an der Langen Straße am Ortsrand von Hoya über Nacht abgestellt worden. Die Tankdeckel waren gewaltsam geöffnet worden, um an den Inhalt der Tanks zu gelangen. Im Laufe des Tages sind mehrere mit Diesel gefüllte Kanister an der Landesstraße 330 am Ortseingang Hoyerhagen aufgefunden worden. Ein Zusammenhang zu den Diebstählen wird derzeit geprüft. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle oder an der Landesstraße bei Hoyerhagen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251-934640 zu melden.(sch)

