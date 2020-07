Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Ladendiebstahl handgreiflich geworden

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Rathausplatz in Ludwigshafen konnte am Samstag, den 25.07.2020, gegen 15:30 Uhr, einen Ladendieb beobachten, der sich mehrere Flaschen Parfum in die Kleidung steckte. Als der Detektiv den Dieb ansprach wurde dieser direkt handgreiflich. Der Dieb versuchte, auch nachdem weitere Mitarbeiter hinzukamen, sich der Festnahme zu entziehen. Hierbei wurde der Ladendetektiv leicht verletzt. Nach Eintreffen der Polizeistreife konnte der Mann schließlich fixiert werden. Der 31-jährige Wohnsitzlose wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder auf freien Fuß entlassen.

