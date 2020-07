Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Samstag, den 25.07.2020, kam es gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Gabriele-Münter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer eines PKW beschädigte beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Der Unfallverursacher wollte sich anschließend von der Unfallstelle entfernen. Er wurde hierbei durch einen Unfallzeugen daran gehindert. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte durch die aufnehmenden Beamten bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,15 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des 51-Jährigen wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell