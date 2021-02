Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Baucontainer in Koblenz-Rübenach aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen dem 28.01.2021 und 01.02.2021 wurde ein Baustellencontainer am Friedhof in Koblenz-Rübenach von unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-1032911.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell