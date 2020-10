Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer beim Überholen gefährdet - Zeugen gesucht

Ein Fahrradfahrer wurde am Freitag um 19.45 Uhr im Bereich des Ehrlenbachweg in Bad Mergentheim gefährdet, als er durch einen Autofahrer überholt wurde. Der 64-Jährige war mit seinem Fahrrad vom Festplatz Bad Mergentheim kommend auf dem Ehrlenbachweg in Richtung Eisenbahnlinie unterwegs, als ihn ein bislang unbekannter Autofahrer trotz Gegenverkehr überholte. Durch den geringen Abstand wurde der Fahrradfahrer erheblich gefährdet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 bei der Polizei Bad Mergentheim zu melden.

Königheim: Hoher Sachschaden und Verletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und circa 20.000 Euro Sachschaden kam es am Dienstag gegen 17.35 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Weikerstetten und Königheim. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW kam aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW eines 77-Jährigen. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro.

