Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Geldbeutel aus Gaststätte entwendet

Aus einer Pizzeria in der Kirchgasse in Künzelsau wurde am Dienstagabend ein Bedienungsgeldbeutel entwendet. Im Geldbeutel befand sich eine mittlere dreistellige Bargeldsumme. Als tatverdächtigt gilt ein Mann, circa 165 Zentimeter groß mit deutlichem Bauchansatz. Der Mann hat südländisches Aussehen, schwarzes, kurzes, leicht krauses Haar, einen Dreitagebart und sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans, einem dunklen Pullover, einer dunklen Jacke und einer Schiebermütze. Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Wahrnehmungen rund um die Gaststätte machen konnten oder den Tatverdächtigen beobachten konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07941 941 0, zu melden.

Öhringen-Büttelbronn: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" ist nicht neu, die Vorgehensweise in einem Fall in Öhringen-Büttelbronn am Montagmorgen jedoch schon. Der Sohn der Familie hätte in Heilbronn einen Unfall mit einem Jungen gehabt und hätte Fahrerflucht begangen. Der Sohn würde nun dem Haftrichter vorgeführt und die Familie soll nun eine Kaution hinterlegen, so die Betrüger am Telefon. Eine weitere Person gab sich zudem als Pflichtverteidiger aus. Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht, weil der Angerufene richtig reagierte und das Gespräch beendet wurde. Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell