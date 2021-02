Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 52-jährige Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag, um 11.20 Uhr auf dem Spielplatz in der Eichendorffstraße/Im Heckengarten wurde eine 52-jährige Frau schwer verletzt. Die Frau war bei Baumsägearbeiten zusammen mit einem Arbeitskollegen im Korb eines Steigers in etwa 4 - 5 Metern Höhe, als sie aus noch nicht genau geklärten Umständen zwischen dem Korb und einem Ast eingeklemmt wurde. Die Verletzte wurde durch eine Notärztin erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Sandhausen war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell