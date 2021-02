Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Kind nach Unfallleicht verletzt - Sachschaden ca.15.000 Euro

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.35 Uhr an der Einmündung Neuhofer Straße/Neckargemünder Straße wurde ein fünfjähriges Kind leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden von ca.15.000 Euro. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin war an der durch Verkehrszeichen geregelten Einmündung von der Neuhofer Straße nach links in die Neckargemünder Straße eingebogen. Dabei kollidierte sie mit dem VW einer 47-jährigen Autofahrerin. An dem VW Sharan lösten dabei sämtliche Airbags aus. Das im Kindersitz gesicherte Kind wurde durch Rettungssanitäter medizinisch erstversorgt. Ein weiteres Kind in dem VW blieb unverletzt.

