Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zwei Verletzte ++ Unaufmerksamer Stadtgeländewagenfahrer ++

Landkreis Verden (ots)

Zwei Verletzte

Langwedel/Cluvenhagen. Auf der Verdener Straße (L158) kam es am Dienstag gegen 10:30 Uhr zu seinem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 88-jähriger Seat-Fahrer bog von der Heinrich-Bohling-Straße in die Verdener Straße ein, dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links herannahenden 54-jährigen Opel-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligten erlitten bei der folgenden Kollision leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Kliniken gefahren werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Unaufmerksamer Stadtgeländewagenfahrer

Achim/Uesen. Auf der Verdener Straße (L158) fuhr am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr ein SUV-Fahrer auf einen geparkten Pkw auf. Der 58-jährige Mercedes-Fahrer war offenbar unaufmerksam und prallte gegen den am Straßenrand abgestellten Citroen, sodass an beiden Autos ein Schaden von rund mehreren Tausend Euro entstand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell