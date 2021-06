Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Hoher Schaden durch Brand eines Reihenhauses ++ Arbeitsunfall endet tödlich ++ Einbruch in Tankstelle ++ Verboten: Kfz-Kennzeichen bekleben ++ Mopedfahrer und Sozius verletzt ++ Radfahrer verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Hoher Schaden durch Brand eines Reihenhauses

Lilienthal. Hoher Sachschaden entstand in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand eines Reihenmittelhauses an der Straße In der Vieth. Kurz vor Mitternacht bemerkte ein Bewohner des Hauses im Außenbereich aufsteigende Flammen, die sich im weiteren Verlauf auf das Haus selbst und schließlich auf dessen Dachstuhl ausbreiteten. Der Brandentdecker alarmierte über den Notruf sofort die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Großaufgebot anrückte. Fünf Ortswehren mit rund 80 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen löschten das Feuer bis in die frühen Morgenstunden, vorsorglich war zudem der Rettungsdienst vor Ort, der jedoch nicht zum Einsatz kam, da niemand verletzt wurde. Aufgrund der zeitweise starken Rauchentwicklung im Ort hatte die Polizei in der Nacht eine Radiodurchsage veranlasst. Erste Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache nahmen noch in der Nacht Beamte des Polizeikommissariats Osterholz sowie eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf. Der Brandort wurde durch die Beamten beschlagnahmt, sodass weitere Ermittlungen zur Brandursache am Dienstag fortgesetzt werden können. Das betroffene Reihenmittelhaus ist aufgrund des Feuers derzeit nicht bewohnbar, die links und rechts danebenliegenden Wohnungen konnten zumindest in der Nacht aufgrund der Rauchentwicklung ebenfalls nicht mehr betreten werden. Die Gemeinde Lilienthal organisierte für einzelne Bewohner der betroffenen Wohnungen Ersatzunterkünfte, andere kümmerten sich selbst um ein Dach über den Kopf. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist beträchtlich, eine zuverlässige Schadenssumme kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Arbeitsunfall endet tödlich

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Am Montagvormittag ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall auf einem Grundstück am Stundenweg. Ein 83-jähriger Mitarbeiter eines Malereibetriebes war mit Arbeiten auf einem Vordach beschäftigt, als er gegen 11 Uhr aus unbekannten Gründen hinabstürzte. Bei dem Sturz aus rund vier Metern Höhe zog sich der 83-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremerhavener Klinik geflogen werden musste. Hier verstarb der 83-Jährige am noch am selben Tage. Der Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Polizei Osterholz und die Berufsgenossenschaft dauern an.

Einbruch in Tankstelle

Osterholz-Scharmbeck. In eine Tankstelle an der Bremer Heerstraße sind in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter eingebrochen. Sie öffneten die Tür zur Tankstelle gewaltsam und gelangten so in den Verkaufsraum, wo sie diverse Zigarettenschachteln stahlen. Mit der Beute flüchteten sie letztlich unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Verboten: Autokennzeichen bekleben

Landkreis Osterholz. Die Beamten des Polizeikommissariats Osterholz stellen im gesamten Zuständigkeitsgebiet vermehrt Fahrzeuge mit beklebten Kfz-Kennzeichen fest. Zuletzt am Montag stoppten die Beamten einen 43-jährigen Ford-Fahrer, der sein Kennzeichen mit einem Aufkleber "getunt" hatte. Das Phänomen ist zwar nicht ganz neu, allerdings eindeutig verboten: Autofahrer verändern die linke Seite des Kennzeichens, indem sie das blaue Feld mit dem EU-Sternensymbol mit einer schwarzen Folie überziehen, so dass das Feld schwarz und die EU-Sterne weiß sind. Dieses stellt allerdings eine unzulässige Veränderung des Kennzeichens dar und wird geahndet. Die Polizei im Landkreis Osterholz appelliert an alle Fahrzeugbesitzer, diese oder ähnliche Beklebungen der Kennzeichen zu unterlassen und den Originalzustand entweder zu belassen oder wiederherzustellen

Mopedfahrer und Sozius verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Moped wurden am Montag gegen 13:30 Uhr zwei Personen verletzt. Ein 65-jähriger Fahrer eines Nissan bog von der Straße Lange Reihe nach rechts auf den Garlstedter Kirchweg ein, dabei übersah er das von links herannahende Moped, auf dem sein 53-jähriger Mann sowie ein elfjähriger Junge saßen. Der 53-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Nissan nicht mehr verhindern. Bei der folgenden Kollision und dem Sturz erlitten der 53-Jährige schwere und das Kind leichte Verletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Radfahrer verletzt - Strafanzeige gegen Autofahrer

Osterholz-Scharmbeck/Heidkrug. Bei einem Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer wurde am Montag gegen 19 Uhr der 27-jährige Zweiradfahrer verletzt. Der 44-jährige VW-Fahrer befuhr die Straße Heidkrug (L149) in Richtung Schwanewede und bog von hier nach links auf die B74 Richtung Bremen ab. Dabei missachtete er den Vorrang des Radfahrers, der bevorrechtigt auf dem Radweg in Richtung Schwanewede unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Der Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

