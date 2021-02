Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nassau OT Scheuern (ots)

In der Zeit vom 16.02.2021, 14.00 Uhr bis zum 17.02.2021, 08.30 Uhr, wurde das Vordach des Anwesen Nr. 2 in Nassau OT Scheuern, Brückenstraße, beschädigt. Der Unfallverursacher, vermutlich ein Lkw, war beim Vorbeifahren gegen die Dachrinne gestoßen und hat seine Fahrt in Richtung Schweighausen fortgesetzt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Ems unter der Telefonnummer 02603-9700 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell