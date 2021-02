Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Westerburg (ots)

Am Dienstag, den 16.02.2021, zwischen 07:50 Uhr und 09:50 Uhr, wurde in der Straße "Am Wäschbach" Höhe der Hausnummer 5 ein sich am Fahrbahnrand befindlicher Holzzaun eines Grundstückes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Den aufgefundenen Spuren nach, dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein rotfarbenes Kraftfahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen könnten, bitte an Polizeiinspektion Westerburg (Tel. 02663-9805-0) melden.

