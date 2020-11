Polizei Mettmann

POL-ME: Dreister Dieb flüchtete aus Friseursalon - Velbert - 2011067

MettmannMettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag des 11.11.2020, gegen 14.10 Uhr, nutzte ein bislang noch unbekannter Straftäter den Umstand, dass sich in einem geöffneten Friseursalon an der Bahnhofstraße in Velbert-Mitte gerade keine Kunden befanden und Personal des Geschäftes kurzzeitig rückwärtige Räume aufgesucht hatte. Der Unbekannte betrat das Geschäft im Haus Nr. 5, öffnete die Ladenkasse in der Theke und entnahm dieser rund 150,- Euro Bargeld. Mit dieser Beute flüchtete er gerade aus dem Geschäft, als der Täter und die Tat entdeckt wurden. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtgalerie und entkam weiter in unbekannte Richtung. Auch sofortige Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht mehr zum Antreffen oder einer Identifizierung des flüchtigen dreisten Diebs.

Der Straftäter wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 40 bis 50 Jahre alt,

- 175 bis 180 cm groß,

- seitlich kurz geschnittene Haare,

- trug Brille mit silbernem Gestell,

- ungepflegtes Erscheinungsbild,

- bekleidet mit heller Jacke.

Beim Verlassen des Tatortes soll der Dieb von zwei bislang noch unbekannten jungen Männern verfolgt worden sein, die aber nicht zum Tatort zurückkehrten und deren Identitäten daher bislang unbekannt sind. Sie könnten wichtige Zeugen für die weiteren polizeilichen Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren sein und werden deshalb gebeten, sich bei der Velberter Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise zur Tat, zum flüchtigen Täter und dessen möglicher Identität, wie auch die Meldung der zwei zuvor benannten oder auch weiterer Zeugen, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

