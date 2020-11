Polizei Mettmann

POL-ME: Marodes Fahrzeuggespann ohne gültige Fahrerlaubnis geführt - Ratingen - 2011064

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

MettmannMettmann (ots)

Am Mittwochmorgen des 11.11.2020, gegen 08.30 Uhr, stoppte ein Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann ein Fahrzeuggespann auf der Bahnhofstraße im Ratinger Ortsteil Hösel zur Kontrolle.

Grund der Kontrolle war der erkennbar desolate Zustand des Anhängers (Estrichpumpe), der hinter einem Kleintransporter der Marke Mercedes Sprinter gezogen wurde. Bereits bei der ersten Inaugenscheinnahme des gestoppten Gespanns und der mitgeführten Unterlagen wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer, zugleich auch Fahrzeughalter aus Duisburg, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen dieses Gespanns war.

Nachdem ein angeforderter Ersatzfahrer mit ordnungsgemäßer Fahrerlaubnis vor Ort erschien, wurden die Fahrzeuge der DEKRA in Ratingen zur technischen Überprüfung vorgestellt. Dabei wurden an der angehängten Arbeitsmaschine so erhebliche Mängel festgestellt, dass die Weiterfahrt für den Anhänger untersagt werden musste:

- Bremse und Feststellbremse waren ohne Funktion

- die Brems-Auflauf-Einrichtung der Deichsel war defekt und ausgeschlagen

- die Kugelkupplung war verschlissen

- das Chassis des Anhängers zeigte erhebliche Durchrostungen

Allein bei der defekten Bremsanlage muss bedacht werden, dass der Anhänger ein Gewicht von 1.700 Kilogramm besitzt, die nun vollkommen ungebremst hinter dem Sprinter gezogen wurden. Dieses Gewicht entspricht in etwa dem Leergewicht eines VW Transportes.

Gegen den 39-jährigen Fahrzeugführer und -halter aus Duisburg wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, welches auch die diversen Ordnungswidrigkeiten zum Fahrzeugzustand auflistet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell