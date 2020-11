Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Täter erbeutet bei Raubüberfall Bargeld und Zigaretten

KasselKassel (ots)

Kassel-Innenstadt: Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Zigaretten erbeutete eine männliche Person am heutigen Abend bei einem Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in der Kasseler Werner-Hilpert-Straße.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, betrat der Täter gegen 18:30 Uhr den Lebensmittelmarkt und sah sich in diesem zunächst um. Vermutlich aufgrund des vorherrschenden Kundenverkehrs verließ er das Geschäft zunächst wieder, um jedoch gegen 18:40 Uhr zurückzukehren. Nachdem der letzte Kunde das Geschäft verlassen hatte, begab sich der Täter zum Kassenbereich, hielt dem dort befindlichen Angestellten eine Tüte entgegen und gestikulierte dahingehend, dass er ihm Zigarettenschachteln in die Tüte packen solle. Nachdem dieser dies getan hatte, zog der Täter eine schwarze Pistole aus seiner Jackentasche und gab dem Bediensteten zu verstehen, auch das Geld aus der Kasse einzupacken.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Erzbergerstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 180cm groß -sehr schlank -schwarze Jacke, Kapuze mit Fellbesatz -schwarze Wollmütze -Turnschuhe der Marke Nike -trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung

Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, um ihre Mithilfe unter 0561/910-0.

